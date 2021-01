Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane dos au mur pour ces dossiers de longue date ?

Publié le 11 janvier 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

Pas du tout satisfait par le rendement de Luka Jovic et de Mariano Diaz, Zinedine Zidane voudrait s'en séparer depuis de longs mois. Alors qu'il n'est pas parvenu à se débarrasser de ses deux attaquants indésirables, le coach du Real Madrid ne perdrait pas espoir. Toutefois, il ne devrait pas avoir davantage de réussite lors de ce mercato hivernal.

Pour s'attacher les services de Luka Jovic et de Mariano Diaz, Zinedine Zidane a dû débourser une somme conséquente : 63M€ pour le Serbe et 21,5M€ pour l'ancien pensionnaire de l'OL. Et pourtant, cet investissement est loin d'avoir porté ses fruits. En effet, les deux buteurs éprouvent les pires difficultés à obtenir les bonnes grâces de Zinedine Zidane ces dernières saisons. Très peu utilisés, Luka Jovic et Mariano Diaz ne sont pas vraiment clinquants lorsqu'ils parviennent à grappiller du temps de jeu. Et cette situation aurait poussé Zinedine Zidane à prendre une décision radicale. Peu convaincu par Luka Jovic et Mariano Diaz, le coach du Real Madrid aurait décidé de s'en débarrasser. Toutefois, le Ballon d'Or 98 n'a jamais réussi à obtenir gain de cause. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé lors des dernières fenêtres de transferts.

Mariano Diaz bloquerait son départ

D'après les indiscrétions d' AS , divulguées ce lundi matin, Zinedine Zidane aurait tenté de se séparer de Mariano Diaz lors des trois dernières fenêtres de transferts. Toutefois, l'entraineur du Real Madrid n'aurait jamais trouvé le moyen de convaincre l'ancien de l'OL de partir. En effet, Mariano Diaz aurait toujours refusé de quitter la Maison-Blanche . Et ce, parce qu'il voudrait aller au bout de son contrat avec son club de coeur. Si la situation venait à perdurer, Zinedine Zidane devrait donc attendre le 30 juin 2023 avant de voir Mariano Diaz enfin partir. Et à en croire le média espagnol, le Dominicain ne serait pas parti pour changer d'avis lors de ce mercato hivernal.

Luka Jovic n'aurait aucun admirateur