Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une double bonne nouvelle pour le mercato de Leonardo !

Publié le 25 mars 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Devenu indésirable au sein du PSG, Alphonse Areola enchaine les prêts depuis deux ans. Et alors que Leonardo envisagerait de recruter Gianluigi Donnarumma, le gardien français pourrait jouer un rôle-clé dans l’opération.

« Mon avenir ? Je ne sais pas. Mon principal objectif est d’aider l’équipe. Après, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du PSG, de l’entraîneur. Nous devons rester concentrés sur se maintenir en Premier League et après, nous parlerons », indiquait Alphonse Areola en février dernier sur son avenir très incertain, alors que le gardien français est encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG. Poussé vers la sortie par l’arrivée de Keylor Navas en 2019, Areola a enchainé deux prêts consécutifs au Real Madrid et désormais à Fulham. Mais il pourrait être d’une grande utilisé à Leonardo et au PSG lors du prochain mercato…

Areola pourrait faciliter l’arrivée de Donnarumma

En effet, Sky Italia a révélé dernièrement que le Milan AC envisagerait sérieusement de recruter Alphonse Areola l’été prochain dans l’optique d’un éventuel départ de Gianluigi Donnarumma. Une double bonne nouvelle donc pour Leonardo, qui pourrait ainsi d’une pierre deux coups enfin parvenir à vendre Areola tout en pouvant potentiellement attirer Donnarumma qu’il courtise depuis un bon moment au PSG.