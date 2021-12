Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une date enfin fixée pour la grande décision de Kylian Mbappé ?

Publié le 15 décembre 2021 à 10h45 par D.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé se penchera sur son avenir seulement lorsque son équipe ne sera plus en course en Ligue des champions.

Interrogé en octobre dernier par le quotidien L’Equipe , Kylian Mbappé n’avait pas caché son envie de rejoindre le Real Madrid, le club de ses rêves, lors du dernier mercato estival. Finalement, le joueur est resté au PSG, retenu par ses dirigeants, mais un départ vers le club espagnol reste d’actualité. En Espagne, son avenir fait les gros titres et son arrivée ne fait plus le moindre doute. Mais de son côté, Mbappé continue d’entretenir le mystère. « Mon avenir ? Un jour il y a ça, un jour il y a autre chose. Il se passe tellement de nouvelles choses qu’aujourd’hui tu dois prendre le temps. Et c’est une décision qui n’est pas facile » avait-il confié à Thierry Henry lors d’un entretien pour Prime Vidéo . Et à en croire RMC Sport, il faudra attendre avant d’y voir plus clair dans ce dossier.

« On aura sa décision probablement quand le PSG ne jouera plus la Ligue des Champions »