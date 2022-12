Transferts - PSG : Un ultimatum dans ce dossier brûlant du mercato ?

Pierrick Levallet

Convoité par le PSG cet été, Milan Skriniar est toujours un joueur de l'Inter. Mais son contrat expire en juin prochain et il n'a toujours pas prolongé pour le moment. Pourtant, les Nerazzurri feraient tout leur possible pour convaincre le Slovaque. Les dirigeants milanais auraient même fixé une date pour clore définitivement le dossier et mettraient en place une stratégie pour qu'il se dépêche de trancher.

Lors du dernier mercato estival, Milan Skriniar était la grande priorité de Luis Campos. Le conseiller football parisien voulait recruter un nouveau défenseur central et avait jeté son dévolu sur le Slovaque. Sauf qu’il n’a jamais réussi à se mettre d’accord avec l’Inter, qui réclamait environ 80M€. Milan Skriniar, en fin de contrat en juin prochain, est donc resté chez les Nerazzurri cet été. L’Inter continuerait de pousser pour le prolonger, alors que Luis Campos a prévu de revenir à la charge en janvier comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. Le club milanais se serait même fixé une date pour boucler le dossier.

L’Inter veut boucler la prolongation de Skriniar avant Noël

« J'exclurais presque certainement un départ de Skriniar en janvier. Il terminera sa saison à l'Inter et le renouvellement doit intervenir avant Noël, et c'est le délai que l'Inter s'est fixé » a annoncé le journaliste Fabrizio Biasin au micro de Calciomercato.it . Pour y parvenir, l’Inter aurait mis en place un plan visant à mettre la pression à Milan Skriniar.

Un plan machiavélique mis en place pour lui mettre la pression