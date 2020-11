Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un tout nouveau scénario à l'étude pour Eriksen ?

Publié le 10 novembre 2020 à 21h45 par A.D.

A la peine à l'Inter, Christian Eriksen pourrait faire ses valises dès le mois de janvier. Alors que le PSG penserait à recruter l'international danois, les Nerazzurri ne seraient pas très emballés par l'idée de le laisser filer en prêt. A moins que...

En grande difficulté du côté de l'Inter, Christian Eriksen pourrait prendre le large lors de la prochaine fenêtre de transferts. Alors qu'il aurait coché le nom du Danois depuis cet été, Leonardo, le directeur sportif du PSG, pourrait tenter de l'attirer vers Paris au mois de janvier. Toutefois, l'Inter ne devrait pas lui faciliter la tâche, puisque le club lombard se montrerait réticent à négocier un prêt pour Christian Eriksen. Malgré tout, Antonio Conte pourrait être ouvert à cette possibilité dans le cas où il récupérerait un joueur en échange.

Une formule à la Kondogbia-Cancelo pour Eriksen ?