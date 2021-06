Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario est exclu pour l'avenir de Moise Kean !

Publié le 27 juin 2021 à 20h45 par La rédaction

Un an après son arrivée à Paris, Moise Kean souhaiterait rester et Leonardo est dans la même optique. Mais pour continuer l’aventure ensemble, les différentes parties négocieraient pour un nouveau prêt et non un transfert.

Arrivé l’été dernier au PSG, Moise Kean a rappelé à tout le monde le joueur talent qu’il est. En perdition totale avec Everton, l’attaquant italien a inversé la tendance et s’est relancé avec Paris. Bilan de sa saison : 19 buts et 1 offrande en 45 apparitions. Des statistiques plus qu’intéressantes qui ont convaincu Leonardo de négocier pour le conserver. Mais contrairement à ce que les rumeurs laissaient présager, un transfert sec ne serait pas l’option préférentielle pour le PSG.

Plutôt un prêt qu’un transfert pour Moise Kean

Comme le rapporte Fabrizio Romano, le PSG négocierait actuellement pour un second prêt, et non un transfert. La semaine dernière, Le 10 Sport vous informait qu’Achraf Hakimi allait signer au PSG contre 70M€, et pour investir de nouveau, Paris devra absolument vendre. Et comme Everton serait gourmand pour Moise Kean, Leonardo privilégierait un nouveau prêt. Car pour le joueur du PSG, l’objectif est clair : continuer son aventure dans la ville lumière.