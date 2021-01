Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée au PSG ? La réponse de Tanguy Ndombele !

Publié le 31 janvier 2021 à 13h45 par A.D.

Lié au PSG à plusieurs reprises par le passé, Tanguy Ndombele a été interrogé sur un possible départ vers le club de la capitale. Et le milieu de terrain de Tottenham a laissé la porte grande ouverte à Leonardo.

En recherche perpétuelle de renforts au milieu de terrain, le PSG a souvent pensé à recruter Tanguy Ndombele. Comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité, le club de la capitale songeait d'ailleurs au pensionnaire de Tottenham lors de la dernière fenêtre de transferts, et ce, avant que Leonardo n'offre Rafinha et Danilo Pereira à Thomas Tuchel. Alors qu'il défend toujours les couleurs des Spurs , Tanguy Ndombele se verrait bien rejoindre le PSG à l'avenir, d'autant plus que Kylian Mbappé l'attend dans la capitale. « Yo Tanguy. Félicitations pour tout ce que tu as fait cette année avec Tottenham et ton but aussi. Je ne sais pas si tu as fait exprès, mais j’aurais aimé que tu le fasses avec un autre maillot, tu le sais déjà », a-t-il lâché ce dimanche pour Téléfoot .

«Porter le maillot de Paris un jour, pourquoi pas»