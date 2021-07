Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un projet hallucinant mis en place avec Pogba !

Publié le 23 juillet 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG semble très sérieusement envisager un transfert de Paul Pogba cet été, les dirigeants parisiens espèrent qu’il parviendra à convaincre Kylian Mnappé de prolonger son contrat.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, et alors que son agent Mino Raiola annonçait l’hiver dernier qu’il ne resterait pas chez les Red Devils , Paul Pogba (28 ans) est annoncé comme étant la nouvelle grande priorité du PSG. Le milieu de terrain français pourrait être le prochain gros coup de Leonardo après Wijnaldum, Hakimi, Ramos et Donnarumma, et il pourrait même avoir une double utilité au PSG.

Pogba attiré pour convaincre Mbappé ?

Comme l’a annoncé Marca jeudi, le PSG envisagerait non seulement de recruter Paul Pogba pour ses qualités sportives, mais pas que puisque Leonardo voudrait se servir de sa proximité en équipe de France avec Kylian Mbappé pour inciter son jeune compatriote à prolonger son contrat au PSG. Un plan pour le moins surprenant…