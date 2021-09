Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un proche de Neymar ouvre la porte à une arrivée à Paris !

Publié le 28 septembre 2021 à 14h30 par Th.B.

Alors que le PSG verrait le flou demeurer dans les dossiers Robert Lewandowski et Erling Braut Haaland dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, l’option Richarlison pourrait prendre de l’ampleur au vu de la déclaration de l’attaquant d’Everton sur sa volonté de jouer aux côtés de Lionel Messi.

Bien que le PSG soit parvenu à repousser les offensives du Real Madrid à la toute fin du mercato estival, la volonté première de Kylian Mbappé semblerait être de s’engager en faveur de la Casa Blanca l’été prochain. Et cette fois-ci, ni Leonardo, ni Nasser Al-Khelaïfi, ni les propriétaires du PSG ne pourront le retenir puisque son contrat expirera le 30 juin prochain. Pour Canal+ , le directeur sportif Leonardo a fait savoir qu’il ne voyait pas Mbappé quitter le Paris Saint-Germain et n’imaginait pas l’avenir sur le champion du monde tricolore. Néanmoins, il faudrait bien se pencher sur la question de la succession de l’attaquant du PSG. Et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août dernier, deux pistes concrètes se dégageaient. En cas de transfert avant la fin de la clôture du mercato, Robert Lewandowski était l’option numéro une et si Mbappé venait à plier bagage libre en 2022, le PSG tenterait bien une offensive auprès du Borussia Dortmund en levant la clause libératoire fixée dans le contrat d’Erling Braut Haaland à 75M€ et effective à compter de 2022. Mais que ce soit pour l’attaquant du Bayern Munich ou l’insatiable buteur du BvB , le flou règnerait depuis quelque temps sur les chances du PSG de rafler la mise dans ces opérations.

Lewandowski laisse planer le doute et Dortmund également pour Haaland…

Après avoir été récompensé du Soulier d’or européen de la saison, Robert Lewandowski a tenu à faire savoir la semaine dernière qu’il ne comptait pas pour autant aller voir ailleurs et à quitter le Bayern Munich où il est lié jusqu’en juin 2023 contrairement à ce qui est dit dans la presse. « S'il est possible que je quitte la Bundesliga pour jouer dans un autre pays ? C'est une question que j'entends depuis des années, mais je n'ai rien en tête. Je joue contre ces équipes en Ligue des champions, où nous pouvons montrer notre niveau contre elles. Je suis à 100 % avec le Bayern. Naturellement, il y aura toujours des spéculations, mais je ne m'en occupe pas ». Voici le témoignage que Lewandowski a livré à EFE . En ce qui concerne Erling Braut Haaland, le directeur général du Borussia Dortmund s’est montré très vague en laissant la porte ouverte à un départ ou au fait de rester dans la Ruhr pour Haaland. « Cela n’a pas encore été décidé s’il partira cet été. Je ne suis ni confiant ni pessimiste. La clé demeure chez Erling ». a confié Hans-Joachim Watzke à Sport1 dimanche dernier. Néanmoins, une troisième option se présenterait au PSG et aurait été explorée lors du dernier mercato estival.

Richarlison veut jouer avec Lionel Messi et ne ferme aucune porte pour son avenir !