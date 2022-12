Mercato - PSG : Un proche de Messi lâche une annonce fracassante sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement au Qatar avec la sélection argentine, Lionel Messi devrait être sollicité au début de l'année 2023, à commencer par le PSG. Selon les informations du 10Sport.com, le club parisien souhaite prolonger son contrat, qui se termine en juin prochain. Et selon l'un de ses proches, la formation française serait sur le point de rafler la mise.

Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Lionel Messi n'a pas le temps de penser à son avenir. Et le club parisien en a bien conscience. « Si j'ai entamé les négociations avec Leo Messi ? Cette année, c'est la Coupe du Monde. J'espère que Messi et Mbappé seront les plus forts de la Coupe du Monde. Après, on parlera » avait confié Nasser Al-Khelaïfi il y a quelques jours.

Le PSG s'active dans le dossier Messi

Mais dans ce dossier Messi, la volonté du PSG est claire. Comme annoncé en exclusivité par le10Sport.com, le club parisien souhaite étirer son bail et pourrait entamer les négociations après la Coupe du monde. Et le joueur de 35 ans aurait de grandes chances d'accepter un nouveau contrat selon son biographe.

Messi vers une prolongation