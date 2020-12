Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prix pharaonique fixé pour Hernandez ?

Publié le 15 décembre 2020 à 14h15 par A.C.

Leonardo devra y mettre le prix, s’il souhaite vraiment attirer Theo Hernandez au Paris Saint-Germain.

Considéré comme le meilleur latéral gauche de Serie A, Theo Hernandez ne manque pas de courtisans. Cet été déjà, Leonardo aurait en effet tenté de le recruter au Paris Saint-Germain. C'est en tout cas ce qu’ont annoncé les médias italiens, qui ont même parlé de discussions avancées entre le PSG et le Milan AC. Finalement, Hernandez n’a pas bougé, alors que le PSG a clairement fait face à des gros problèmes au poste d’arrière gauche, notamment avec la grave blessure de Juan Bernat.

Le prix d'Hernandez a plus que doublé !