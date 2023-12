Mercato - PSG : Un premier gros coup bouclé cet hiver ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que les absences de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes devraient se prolonger, le PSG a déjà déniché un nouveau défenseur avant même l’ouverture du mercato hivernal. Lucas Beraldo est attendu cette semaine dans la capitale pour passer sa visite médicale et signer son contrat, dans le cadre d’un transfert estimé à 20M€. La bonne pioche pour le club parisien ?

La première recrue parisienne de l’année 2024 semble identifiée. Le PSG a en effet trouvé un accord avec São Paulo pour le transfert de Lucas Beraldo, opération estimée à 20M€. Le défenseur de 20 ans s’apprête donc à découvrir l’Europe du côté du Parc des Princes, alors qu’il devrait arriver dans la semaine pour passer la traditionnelle visite médicale. À la recherche d’un renfort défensif afin de pallier les absences prolongées de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, le PSG se tourne donc vers un espoir brésilien pour la seconde partie de saison.

« Il est au-dessus de la moyenne »

Et à en croire les spécialistes du football auriverde, le PSG fait une bonne affaire en misant sur Lucas Beraldo. C’est le cas de Gabriel Sà, le journaliste l’origine des premières informations sur son transfert interrogé par Le Parisien : « C’est un défenseur qui a enchanté les supporters et le football brésilien, sûrement la plus belle ascension du club depuis Breno transféré au Bayern Munich en 2007. Il s’est installé dans l’équipe après la blessure de Nahuel Ferraresi, joueur de l’équipe nationale vénézuélienne, et n’en est plus sorti. Il est au-dessus de la moyenne. C’est le gardien de la défense, un joueur très calme et difficile à désarmer en un contre un. C’est LA belle surprise de São Paulo cette saison. »

« C’est la pièce parfaite »