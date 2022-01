Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle à 15M€ dans ce dossier brûlant de Leonardo ?

Publié le 26 janvier 2022 à 14h45 par A.M.

Proche de rejoindre le Bayer Leverkusen, Eric Dina Junior Ebimbe doit toutefois encore patienter puisque le PSG espère inclure une option d'achat à 15M€.

Bien décidé à dégraisser son effectif, le PSG s'active à moins d'une semaine de la fermeture du mercato. Après avoir trouvé une porte de sortie à Rafinha et Sergio Rico, respectivement prêtés à la Real Sociedad et à Majorque, Leonardo cherche désormais à se séparer d'autres joueurs à l'image de Colin Dagba et Layvin Kurzawa. Toutefois, le départ le plus proche semble être celui d'Eric Junio Dina Ebimbe.

Le PSG et Leverkusen discutent d'une option d'achat pour Dina Ebimbe