Mercato - PSG : Un nouveau client pour Mauro Icardi ?

La liste des courtisans de Mauro Icardi, dont le contrat avec le PSG se termine en 2024, ne finit pas de s’allonger.

La presse italienne a une nouvelle fois relancé l’avenir de Mauro Icardi. Alors que Moise Kean prend de plus en plus de place au Paris Saint-Germain et qu’une arrivée de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi est annoncée, La Repubblica annonce que Leonardo souhaiterait vendre Icardi à la fin de la saison. Et l’Argentin ne manque pas de points de chutes probables ! En Serie A, personne n’a oublié son talent, surtout la Juventus ou encore l’AS Roma, qui cherche un successeur à Edin Dzeko. Le quotidien italien annonce que le Milan AC suivrait également l’ancien de l’Inter, qui a rejoint le PSG en 2019.

Le Napoli sur les traces d’Icardi, mais...