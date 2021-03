Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait déjà la réponse pour sa nouvelle piste défensive...

Publié le 15 mars 2021 à 0h45 par A.C.

Très performant avec l’AS Roma, Gianluca Mancini a tapé dans l’œil de Leonardo au PSG.

Encore une fois, Leonardo pourrait se retourner vers la Serie A. A la recherche de renforts en défense centrale, le directeur sportif du Paris Saint-Germain suivrait de près Gianluca Mancini. Considéré comme l’un des grands talents de la nouvelle génération italienne, le joueur de 24 ans est sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en 2024, mais un départ serait possible. Le club romain pourrait en effet être contraint de se séparer de ses meilleurs éléments sans Ligue des Champions à la fin de la saison. Mais le PSG ne serait pas seul sur le coup, puisque Mancini serait également suivi par Chelsea, la Juventus et Manchester United.

Mancini souhaiterait continuer à Rome