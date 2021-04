Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un message clair a été reçu pour Jadon Sancho !

Publié le 15 avril 2021 à 4h15 par T.M.

Pour remplacer Kylian Mbappé si besoin, le PSG penserait à Jadon Sancho. Cependant, négocier avec le Borussia Dortmund ne sera pas du tout simple.

Les jours passent et aucune réponse n’est encore tombée pour l’avenir de Kylian Mbappé. Et pour cause, le joueur du PSG n’aurait toujours pas pris sa décision. Ainsi, tout resterait possible pour le Français, à savoir un départ en fin de saison, comme une prolongation avec le club de la capitale. Mais au PSG, il faut bien évidemment se préparer au pire et en cas de perte de Mbappé, il faudra le remplacer. Une tâche sur laquelle se pencherait déjà Leonardo et pour cela, dernièrement, le nom de Jadon Sancho (Borussia Dortmund) a notamment été évoqué par la presse anglaise.

« S’ils veulent un joueur du Borussia Dortmund, il n’y a que deux possibilités »