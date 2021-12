Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un menace en moins pour ce compatriote de Neymar !

Publié le 29 décembre 2021 à 1h45 par B.C.

En difficulté à la Juventus, Arthur Melo est annoncé dans le viseur du PSG par la presse italienne. Mais de son côté, le FC Séville, également cité parmi les prétendants, ne s’intéresserait pas à l’ancien milieu du FC Barcelone.

Recruté pour 72M€ par la Juventus à l’été 2020, Arthur Melo est en grande difficulté dans le Piémont. Le milieu brésilien n’est apparu qu’à 10 reprises depuis le début de la saison et pourrait prendre le large lors du mercato hivernal pour tenter de se relancer. D’après la presse italienne, le PSG apparaît comme une destination possible pour l’ancien du FC Barcelone. À en croire Tuttosport , Arthur Melo pourrait en effet être tenté par une arrivée au PSG, d’autant que la Juve s’intéresse à Mauro Icardi. Un échange entre les deux joueurs pourrait alors être mis en place, bien que d’autres clubs surveilleraient Arthur Melo, à l’instar du FC Séville et d’Arsenal.

Le FC Séville ne lorgne pas Arthur Melo