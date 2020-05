Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur du PSG règle le feuilleton Neymar !

Publié le 8 mai 2020 à 5h00 par T.M.

Les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Neymar. Toutefois, Leandro Paredes a voulu rassurer les fans du PSG.

Après 3 ans au PSG, Neymar fera-t-il ses valises ? Au FC Barcelone, on rêve encore et toujours de rapatrier le Brésilien. Toutefois, le coronavirus est passé par là et avec des caisses vides, le club catalan devrait éprouver les plus grandes difficultés à réaliser cette opération, d’autant plus que les Blaugrana ont d’autres dossiers à gérer pour ce mercato estival. Malgré le contexte actuel, en Espagne, on persiste à dire que Neymar ferait tout pour revenir à ses fins et que cela serait encore possible. Mais du côté du PSG, le son de cloche n’est pas le même.

Se queda !