Mercato - PSG : Un indice troublant lâché par Kylian Mbappé ?

Publié le 11 avril 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que son contrat avec le PSG arrivera à expiration en juin prochain et que la question de son avenir fait couler beaucoup d’encre, Kylian Mbappé a affiché un discours pour le moins énigmatique à ce sujet samedi soir.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé pourrait finalement envisager l’idée d’une prolongation de contrat de dernière minute avec le PSG, alors que l’attaquant français semblait jusqu’ici promis à un départ libre pour le Real Madrid en fin de saison. Auteur d’une nouvelle performance XXL samedi soir à Clermont (victoire 6-1) avec un triplé, Mbappé a ensuite fait le point sur son avenir au micro de Canal +, laissant entendre qu’il avait déjà eu le temps de profiter de Neymar et Lionel Messi… comme pour sous-entendre que c’était bientôt la fin de leur trio offensif ?

« Je les ai vu beaucoup de fois »