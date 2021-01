Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet indice de taille sur les plans de Neymar pour son avenir !

Publié le 25 janvier 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors que son contrat au Paris Saint-Germain expirera le 30 juin 2022, Neymar est actuellement en négociation avec la direction parisienne dans l’optique d’une prolongation. Et tout porte à croire que l’international brésilien souhaite bel et bien poursuivre son aventure dans la Ville Lumière.

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2017 en provenance du FC Barcelone, Neymar s’est peu à peu acclimaté à la vie dans la capitale française. En effet, depuis son retour avorté en Catalogne en 2019, le joueur de 28 ans est comme un poisson dans l’eau à Paris et n’est plus du tout dans l’optique de faire ses valises, comme le10sport.com vous le révélait l’été dernier. Plus encore, l’ancien attaquant de Santos est maintenant dans l’optique de prolonger son contrat au PSG, comme il l’a lui-même signifié au sortir du match de Ligue des Champions contre l’İstanbul Başakşehir au Parc des Princes : « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute ».

« Neymar s’inscrit de plus en plus dans l’histoire du PSG »

Et tout indique que cette tendance n’a pas évolué dans l’esprit de Neymar au cours des dernières semaines. En effet, à en croire les informations de la journaliste brésilienne Isabela Pagliari, réputée proche des joueurs brésiliens du PSG, le numéro 10 parisien serait déterminé à l’idée de marquer le club de la capitale de son empreinte. Plus encore, il souhaiterait désormais se rapprocher des supporters parisiens, qui lui ont pardonné ses envies d’ailleurs datant d’il y a un an et demi pour l’immense majorité d’entre-eux. « Neymar s’inscrit de plus en plus dans l’histoire du PSG. C’est important de le remarquer, il veut être plus proche des supporters du PSG. Il essaie de chambrer Marseille dès qu’il y a un Clasico par exemple. Avant il était plus discret par rapport à tout ça », a indiqué Isabela Pagliari ce dimanche sur l’antenne d’ Europe 1 dans des propos rapportés par Canal Supporters .

La balle est désormais dans le camp du PSG avec Neymar !