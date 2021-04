Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup de tonnerre à prévoir pour Neymar ?

Publié le 13 avril 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Si la prolongation de Neymar au PSG semble très bien engagée, un ancien dirigeant du FC Barcelone n’exclut pas un énorme rebondissement pour l’avenir de la star brésilienne.

Comme le10sport.com vous l’a récemment révélé en exclusivité, ce n’est plus qu’une question de jours avant que le PSG n’officialise la prolongation de contrat de Neymar jusqu’en juin 2026. L’attaquant brésilien, qui négocie en coulisses avec Leonardo depuis plusieurs mois, semble donc tout proche de fixer son avenir. Et pourtant, certaines voix en provenance de Barcelone ne cessent de remettre en question l’avenir de l’attaquant brésilien du PSG…

« Un départ de Neymar ? J’y crois »