Mercato - PSG : Un transfert de Campos plombé par le Real Madrid, le Qatar va enrager

Publié le 29 octobre 2022 à 23h30

Selon la presse étrangère, les responsables du PSG basés à Doha auraient demandé à Luis Campos de se rendre au Brésil pour avancer le dossier Endrick. Agé de 16 ans, le jeune buteur de Palmeiras est courtisé par les plus grandes équipes européennes, mais semble avoir une préférence pour le Real Madrid.

La bataille est lancée dans le dossier Endrick. Il n'a fallu que quelques apparitions en équipe première pour confirmer son énorme potentiel. Agé seulement de 16 ans, le joueur de Palmeiras est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du championnat brésilien il y a quelques jours. Lié à sa formation jusqu'en 2025, Endrick est déjà convoité par des cadors européens et souhaiterait prendre son temps. Sur les conseils de son entourage, il aurait pris la décision de rester dans son pays jusqu'à l'âge de ses 18 ans avant de faire le grand saut en Europe.

Le Qatar veut recruter Endrick

Même si son transfert ne devrait voir le jour que dans deux ans, Endrick commence déjà à être sollicité, notamment par le PSG. Selon la presse étrangère, Doha aurait demandé à Luis Campos de se rende au Brésil pour négocier avec Palmeiras. Selon certaines sources, le dirigeant portugais aurait transmis une offre de 20M€. Une information démentie par Marca. « Il est vrai que le PSG est très intéressé. Mais l’Atletico Madrid peut offrir 20M€ pour Endrick aujourd'hui, pas le PSG » a déclaré le journaliste Mario Cortegana lors du podcast Four Amigos . Mais cette offensive a eu pour conséquence d'interpeller le Real Madrid. « C'est vrai que le PSG est très intéressé, et en réponse le Real Madrid est devenu plus sérieux qu'avant » a déclaré Cortegana.

Endrick aurait choisi le Real Madrid

Responsable du football international du Real Madrid, Juni Calafat aurait lancé les discussions avec Federico Pena, qui est l'agent d'Endrick, mais aussi celui de Vinicius Jr. Le club espagnol voudrait profiter de ses bonnes relations avec le représentant pour boucler cette opération. Et selon les premiers retours, l'optimisme est de mise. A en croire 90min , Endrick aurait une préférence pour le Real Madrid.

