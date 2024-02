Mercato - PSG : Un gros chèque pour faire revenir Maignan ?

Thomas Bourseau

On prend le même et on recommence ? Formé au PSG, Mike Maignan n’y a jamais joué le moindre match chez les professionnels, mais a brillé au LOSC et à présent à l’AC Milan. Si bien qu’il réclamerait une jolie revalorisation salariale alors qu’en parallèle, le PSG songerait à le rapatrier.

Mike Maignan a quitté le PSG en 2015, l’année de son 20ème anniversaire avant même d’y signer son premier contrat professionnel. En effet, après six années passées au centre de formation parisien, le gardien de l’équipe de France s’en est allé au LOSC où il a fait ses classes et a confirmé tous les espoirs placés en lui pendant son passage au sein de l’académie du PSG.

Pour rester à Milan, Maignan réclamerait un salaire à l’année de 7M€

Et en 2021, lorsque Gianluigi Donnarumma a quitté l’AC Milan pour le Paris Saint-Germain, Mike Maignan l’a remplacé dans les buts du club rossonero. Un choix gagnant puisqu’il est depuis devenu une référence en Europe à son poste, au point de convaincre Didier Deschamps de lui confier la succession d’Hugo Lloris chez les Bleus. Contractuellement lié à l’AC Milan jusqu’en 2026, Maignan exigerait à présent un salaire annuel de 7M€, comme Rafael Leão, pour prolonger selon Tuttosport . Soit plus de la moitié de son salaire actuel (3M€).

Luis Enrique attendrait Mike Maignan au PSG