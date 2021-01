Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme problème à venir pour Leonardo avec Neymar et Mbappé ?

Publié le 25 janvier 2021 à 0h15 par H.G.

Alors que le PSG aimerait prolonger les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé, Leonardo pourrait voir se présenter un énorme obstacle sur sa route dans cette optique. Explications.

Tous deux arrivés au Paris Saint-Germain à l’été 2017, Neymar et Kylian Mbappé sont désormais à un an et demi du terme de leur contrat. De ce fait, il devient urgent pour le club de la capitale de sceller leur avenir dans ses rangs afin de pouvoir compter sur eux pendant encore de nombreuses années. Dans cette optique, le PSG est en négociation avec les deux hommes, même si l’international français souhaite encore s’accorder un temps de réflexion avant de trancher la question comme il l’a signifié ce samedi au sortir de la victoire des Parisiens contre Montpellier (4-0). Seulement voilà, parmi toutes leurs conditions pour prolonger leur contrat, les deux hommes en auraient une bien précise d’après L’Equipe : obtenir des garanties sur le plan sportif. Concrètement, les deux attaquants du PSG estimeraient que l’effectif parisien est très court à certains postes, chose qui doit donc se régler par le biais du recrutement sur le marché des transferts.

Neymar et Kylian Mbappé veulent des renforts, mais…