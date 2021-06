Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un doute subsiste sur l’opération Mbappe-Madrid !

Publié le 30 juin 2021 à 22h40 par La rédaction

Si la volonté du club merengue ne semble pas en question sur Kylian Mbappe, un doute subsiste cependant. Explications.

Frédéric Hermel, le correspondant à Madrid pour RMC et L’Equipe et fin connaisseur du Real Madrid, a apporté de nouveaux éléments au sujet de l’avenir de Kylian Mbappe, indiquant que malgré son Euro raté, le club merengue gardait son plan actif au sujet de l’attaquant parisien : « Ici, tout le monde est focus sur lui. Kylian Mbappé et ses parents sont en contact permanent avec Florentino Pérez, président du Real Madrid . »

S’il n’y a pas de prise de position publique de Mbappe…

Il est clair que les intentions du Real Madrid restent bien de recruter Kylian Mbappe et que l’attaquant français est toujours très réceptif à cet intérêt. Pour autant, si la volonté de Madrid reste avérée, sa capacité de mener à bien l’opération, pour qui le PSG exige autour de 150M€, est aujourd’hui sujette à interrogations. Ce sont probablement ces interrogations qui ont incité le clan Mbappe à une grande prudence sur le sujet, évitant jusqu’à maintenant toute prise de position publique en vue d’un départ.