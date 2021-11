Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier sensible est définitivement réglé pour Al-Khelaïfi !

Publié le 30 novembre 2021 à 12h30 par G.d.S.S. mis à jour le 30 novembre 2021 à 12h31

Malgré une situation d’alternance assez délicate à gérer depuis son arrivée au PSG ainsi que les rumeurs faisant état d’un possible retour en Italie dans les mois à venir, Gianluigi Donnarumma affiche son envie de rester au Parc des Princes et de s’y imposer à long terme.

Après être arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC en juin dernier, Gianluigi Donnarumma avait finalement opté pour une arrivée libre au PSG durant le mercato estival. Un choix fort de la part du portier transalpin puisque Keylor Navas, en place depuis 2019 dans la capitale, venait de prolonger son contrat, et une alternance a d’ailleurs rapidement été instaurée par Mauricio Pochettino entre les deux hommes dans les cages du PSG. Une situation qui fait tâche pour Donnarumma, sacré meilleur joueur de l’Euro mais également lauréat du trophée Yachine 2021 lundi soir lors de la cérémonie du Ballon d’Or, et les spéculations affluent en provenance d’Italie depuis plusieurs semaines faisant état d’un possible retour du gardien du PSG en Serie A. Mais les choses paraissent déjà très claires pour l’avenir de Donnarumma…

« Je me sens bien ici »

Interrogé lundi soir après la cérémonie du Ballon d’Or au micro de Sport Mediaset, Gianluigi Donnarumma n’a pas échappé aux questions sur sa situation concurrentielle avec Keylor Navas, mais l’ancien joueur du Milan AC s’est montré très rassurant à ce sujet : « Navas est un grand ami, je suis très heureux car j'ai la confiance de tout le monde ici et y compris du coach. Je suis heureux d'être dans cette belle ville et je me sens bien ici, le club est incroyable et l'équipe est exceptionnelle. Tout le monde vous aide à grandir et à vous améliorer, c'est un honneur de s'entraîner avec tous ces grands champions », assure Donnarumma, qui ne semble donc pas envisager un départ du PSG. Et sa direction affiche un son de cloche similaire.

Nasser conforte Donnarumma