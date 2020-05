Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier brûlant du moment est relancé !

Publié le 12 mai 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le dossier Thiago Silva fait actuellement couler beaucoup d’encre au PSG, une journaliste brésilienne annonce que le défenseur brésilien n’aurait reçu aucune proposition de la part de Leonardo.

Le 15 avril dernier, Le 10 Sport vous révélait en exclusivité que le PSG avait finalement bougé ses pions en proposant une prolongation de contrat à Thiago Silva. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le club de la capitale, l’international brésilien était pourtant promis à un départ ces derniers mois, mais Leonardo a décidé de changer son fusil d’épaule. Pourtant, selon la journaliste brésilienne Isabela Pagliari qui s’est exprimée au micro d’Europe 1, ce dossier serait toujours en stand-by au PSG.

« Il n’y a pas eu de proposition »