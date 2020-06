Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier brûlant de Leonardo va faire parler dans le vestiaire !

Publié le 22 juin 2020 à 15h30 par G.d.S.S. mis à jour le 22 juin 2020 à 15h57

Considéré comme l’un des grands espoirs du PSG, Tanguy Kouassi a pourtant refusé de signer son premier contrat professionnel avec le club de la capitale et va s’engager librement avec le Bayern Munich. Un dossier qui ne devrait pas manquer de faire réagit au sein du vestiaire parisien…

Tanguy Kouassi (18 ans) et le PSG, ce sera très bientôt de l’histoire ancienne ! En effet, le jeune défenseur central (ou milieu défensif) arrive au terme de son contrat stagiaire avec le club de la capitale, et il a préféré accepter la proposition du Bayern Munich qu’il rejoindra librement cet été. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 16 juin dernier, le club bavarois propose à Kouassi un salaire compris entre 2,5M€ et 3M€ par an ainsi qu'une prime à la signature allant de 1 à 2M€. Le PSG va donc laisser filer un autre jeune talentueux, et ce dossier sensible n’a pas fini de faire parler en interne.

Le vestiaire du PSG va parler de Kouassi

Comme l’explique L’Equipe dans ses colonnes du jour, l’issue malheureuse de ce feuilleton Tanguy Kouassi devrait faire réagir en interne dans le vestiaire du PSG, qui a repris le chemin de l’entraînement ce lundi après plusieurs mois d’arrêt en raison de la crise du Covid-19. Et alors que Leonardo semblait largement en mesure de pouvoir conserver Kouassi, le directeur sportif du PSG connait donc un échec cuisant, comme avec Adil Aouchiche qui aurait lui aussi décidé de ne pas continuer l’aventure avec son club formateur. D’ailleurs, en plus des joueurs parisiens, les observateurs n’ont pas manqué de pointer du doigt l’issue de ce dossier Kouassi.

« Je trouve ce choix incroyable »