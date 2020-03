Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger se profile pour cette piste à 0€…

Publié le 17 mars 2020 à 0h45 par Th.B.

Le PSG s’intéresse au profil et à la situation contractuellement alléchante de Willian à Chelsea en marge du prochain mercato estival. Mais bien que le Brésilien ne devrait prolonger son contrat avec les Blues, il prévoirait de rester à Londres…

Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 8 mars, Leonardo envisage de tenter un coup pour Willian, un profil qui plaît au directeur sportif du PSG, à la fois expérimenté et accessible, son contrat courant jusqu’en juin prochain à Chelsea. Et le principal intéressé à lui-même révélé que les discussions entre ses représentants et ses dirigeants étaient dans une impasse pour ESPN Brazil. De quoi offrir une belle ouverture à Leonardo ? Pas forcément.

Willian ne voudrait pas quitter Londres, Arsenal et Tottenham en pole