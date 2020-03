Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle révélation de Willian sur son avenir !

Publié le 14 mars 2020 à 12h45 par Th.B.

Dans les petits papiers de Leonardo comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité début mars, Willian est une réelle option pour le PSG alors qu’il a révélé que les négociations avec Chelsea pour sa prolongation de contrat seraient au point mort.

Et si Leonardo réussissait un grand coup pour la modique somme de 0€ cet été ? Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Chelsea, Willian (31 ans) intéresse le PSG comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 8 mars dernier. Leonardo apprécie sa polyvalence, sa technique et surtout son expérience acquise pendant ses 7 saisons à Chelsea. On vous dévoilait également qu’Arsenal et Manchester United étaient sur le coup. Et Willian devrait bel et bien figurer sur le marché ayant lui-même révélé que les négociations pour une prolongation de contrat avec ses dirigeants n’avaient menées à rien.

« Ils m’ont offert un contrat de deux ans, j’en demandais trois, et ça s’est arrêté là »