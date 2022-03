Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger inattendu se profile pour Pochettino !

Publié le 19 mars 2022 à 1h45 par A.C.

Annoncé proche d’un départ du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino pourrait rebondir à Manchester United la saison prochaine... à moins que les choses ne changent en Angleterre !

C’est un véritable jeu des chaises musicales. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino pourrait quitter son poste à la fin de la saison. Nous vous avons en effet expliqué sur le10sport.com que les propriétaires du club parisien préparent son départ depuis l’automne dernier, avec Zinedine Zidane comme grand favori pour le remplacer. Pochettino ne devrait pas rester longtemps sans club, puisque Manchester United lui ferait les yeux doux depuis le départ de Ole Gunnar Solskjær... mais il ne serait pas le seul. Les Red Devils pourraient créer un véritable chamboulement aux quatre coins de l’Europe, puisqu’après le coach du PSG ce sont d’autres techniciens qui seraient concernés.

Lopetegui plutôt que Pochettino pour Manchester United ?