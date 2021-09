Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat historique proposé à Kylian Mbappé ?

Publié le 1 septembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

En parallèle des offres de transfert formulées par le Real Madrid, le PSG aurait proposition un contrat pour le moins colossal à Kylian Mbappé afin de l’inciter à prolonger. En vain.

Le mercato estival ayant fermé ses portes mardi soir, le feuilleton Kylian Mbappé est officiellement terminé, et l’attaquant français restera donc au PSG cette saison. Une question demeure néanmoins en suspens : de quoi sera fait son avenir à long terme, alors que son contrat actuel court jusqu’en juin 2022 ? Il semblerait que durant l’été, le PSG ait pourtant fait une proposition de contrat historique à Mbappé, mais ce dernier n’a rien voulu entendre comme l’a révélé le journaliste de RTL Philippe Sanfourche à L’Equipe du Soir .

« La plus grosse offre de salaire faite à un footballeur »