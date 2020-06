Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG: Un concurrent de poids dans ce dossier de Leonardo ?

Publié le 11 juin 2020 à 1h45 par La rédaction

Ciblé par le PSG et Leonardo, Gianluigi Donnarumma pourrait voir un autre cador européen passer à l’action dans les prochaines semaines.

Auteur d’une solide saison avec le PSG, Keylor Navas a permis de franchir un nouveau cap au PSG dans les gros matchs. Pour autant, le PSG plancherait sur l’avenir du poste et ciblerait depuis plusieurs mois le gardien de l’AC Milan: Gianluigi Donnarumma. Leonardo voudrait le faire signer au PSG et le connait bien car les deux hommes se sont côtoyés quand le Brésilien travaillait au sein du club lombard. Des échanges auraient déjà eu lieu entre Mino Raiola, l'agent du joueur, et Leonardo en vue d’un possible transfert cet été même si l’AC Milan aimerait le prolonger rapidement. Outre le PSG dans ce dossier, un autre cador européen serait sur les rangs pour s’offrir le portier rossonero. Il s'agirait de la Juventus. En effet, très intéressée par le joueur, la Vieille Dame pourrait passer à l’action à une condition.

La Juve veut Donnarumma pour remplacer Szczesny