Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Neymar est connu

Publié le 11 juin 2020 à 1h15 par La rédaction

Si en Espagne, une relance du projet Neymar par le FC Barcelone est évoquée, il n’a aucune perspective réelle. Explication.

Dans son analyse hebdomadaire sur le mercato, Ask Guilllem , le journaliste du quotidien sportif catalan Sport, Guillem Balague, est revenu sur les dernières informations selon lesquelles le FC Barcelone était prêt à réactiver le dossier Neymar et que le joueur brésilien lui-même avait toujours la volonté de retourner au Camp Nou l’an prochain. Selon Balague, il n’existe aucune marge de manœuvre pour cela, car le PSG n’a pas l’intention de vendre Neymar au Barça et que de surcroit il n’est pas intéressé par des profils comme Ousmane Dembélé, que le club catalan envisagerait de mettre dans l’opération.

Il est au Parc des Princes