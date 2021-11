Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un concurrent de Leonardo se retire pour Paul Pogba !

Publié le 14 novembre 2021 à 19h15 par Th.B.

Alors que la Juventus semblait jusqu’ici être une véritable menace pour le PSG, Paul Pogba appréciant l’idée de revêtir la tunique bianconeri, un haut responsable du club turinois a écarté le retour du milieu de terrain de Manchester United.

Et si Paul Pogba venait à quitter Manchester United libre de tout contrat en fin de saison ? En raison de sa situation contractuelle et du manque d’avancée à noter dans cette opération, le champion du monde tricolore pourrait rebondir chez un grand club européen alors que le Real Madrid, le PSG, le FC Barcelone et la Juventus seraient sur les rangs. Néanmoins, le pensionnaire de Serie A se retirerait de la course, enlevant une épine du pied à Leonardo, directeur sportif du PSG.

« Nous ne pensons pas que cela va être possible maintenant »