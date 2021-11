Foot - Mercato

Mercato : Le Real Madrid et le PSG sont fixés pour cet international français !

Publié le 14 novembre 2021 à 17h30 par Th.B.

Dans le cadre du prochain mercato estival, le PSG et le Real Madrid seraient potentiellement en course pour la signature de Jules Koundé qui figurerait sur les tablettes de Manchester United en marge de la fenêtre hivernale des transferts. Cependant, le FC Séville se montrerait très clair en coulisse. Explications.

Au cours de la saison dernière, Jules Koundé a enflammé les pelouses de Liga avec le FC Séville, au point de concrètement faire grimper sa cote sur le marché des transferts. Le Real Madrid, Manchester United, Chelsea… Les clubs auraient fait la queue et semblaient prêts à frapper fort en cas d’une réelle opportunité de marché lors du dernier mercato estival alors que la clause libératoire fixée dans son contrat courant jusqu’en juin 2024 est fixée à 80M€. Chelsea semble avoir été tout proche de s’attacher ses services à l’intersaison, ce qui aurait pu engendrer le transfert de Boubacar Kamara à Séville, alors que le contrat du minot marseillais expirera à la fin de la saison. Néanmoins, l’opération est tombée à l’eau, ce qui a d’ailleurs touché Jules Koundé. « Affecté par mon transfert avorté à Chelsea cet été ? Oui un peu, mais c’est digéré » . Voici le message clair que Koundé a fait passer à Téléfoot . Et maintenant ? Selon Ok Diario , le PSG et le Real Madrid auraient pour plan de tenter leur chance en marge du prochain mercato estival pour le défenseur du FC Séville. Néanmoins, le PSG et le Real Madrid seraient dans l’obligation de se méfier de Manchester United et de Chelsea.

Pas de départ de Koundé cet hiver, le PSG et le Real Madrid mis sous pression par Chelsea et United !