Mercato - ASSE : Une opération à 1,5 milliards d'euros pourrait relancer la vente de l'ASSE !

Publié le 14 novembre 2021 à 19h10 par D.M.

A l'instar de ce qui s'est fait en Espagne, la LFP pourrait prochainement conclure un accord avec un fonds d'investissement. Une opération, qui pourrait avoir des répercussions sur le processus de vente de l'ASSE. Explications.

En août dernier, Javier Tebas entérinait l’accord entre la Liga et le fonds CVC Capital Partners. Une opération acceptée par la grande majorité des clubs espagnols de première et deuxième division à l’exception du Real Madrid, du FC Barcelone, de l’Athletic Bilbao et d’une équipe qui n’a pas souhaité être identifiée. Le fonds CVC récupère 10% des droits du championnat espagnol contre un investissement colossal de 2,7 milliards d’euros. Les trente-huit clubs, qui ont accepté cet accord, verront leur capital augmenter, ce qui est bénéfique pour la Liga. Président de la LFP, Vincent Labrune espère, lui aussi, conclure un tel accord.

L'ASSE cherche à rassurer certains investisseurs