Mercato - PSG : Zinedine Zidane affiche une position claire sur son avenir !

Publié le 14 novembre 2021 à 21h10 par H.G.

Alors que le PSG garde un oeil sur Zinedine Zidane en cas de départ de Mauricio Pochettino, le technicien français adopterait une attitude plutôt passive en coulisses en attendant des propositions.

Les heures de Mauricio Pochettino ne sont pas comptées au PSG, mais la question de sa continuité sur le banc parisien est malgré tout sur la table. Comme révélé par le10sport.com, un licenciement du technicien argentin arrivé en janvier dernier n’est plus un sujet tabou en coulisses. Et au sein du board parisien, la piste Zinedine Zidane séduit particulièrement pour éventuellement prendre la suite de l’ancien technicien de Tottenham. Mais quant à lui, l’ancien entraineur du Real Madrid serait plutôt calme en coulisses si l’on en croit les derniers échos dévoilées par Fabrizio Romano.

Zinedine Zidane patiente en attendant un bon projet