Mercato - PSG : Un club brésilien prépare le terrain pour le transfert de Neymar

Publié le 29 juin 2022 à 19h30 par Thomas Bourseau

Entre Neymar et le PSG, le divorce semblerait être sur le point d’être prononcé. Et ce, bien que le père de la star auriverde ait affirmé à Santos, via la révélation d’un média brésilien, que Nasser Al-Khelaïfi ne lui avait pas assuré que son fils devrait trouver un nouveau club. Pour autant, le vent a tourné à Paris et Neymar n’y serait plus le bienvenu. L’occasion pour Santos, équipe formatrice de Neymar, de se tenir prête à attaquer.

Une figure forte du projet QSI risque de quitter le PSG cet été. Et contrairement à la tournure des évènements ces derniers mois, ce ne sera pas Kylian Mbappé. En effet, malgré l’accord trouvé avec le Real Madrid, le champion du monde tricolore a fait le choix de prolonger son contrat de trois saisons supplémentaires au PSG, le liant ainsi jusqu’en juin 2025. Et bien qu’il ait apposé sa signature sur un nouveau contrat en mai 2021 jusqu’en juin 2025 avec une clause automatiquement activée pour deux saisons en plus à compter du 1er juillet comme le10sport.com vous l’a révélé en mai 2021, Neymar ne serait plus le bienvenu au PSG.

La presse espagnole affirme qu’Al-Khelaïfi aurait scellé l’avenir de Neymar au PSG auprès de son père

C’est du moins la tendance qui circule dans les médias ces derniers jours. Si bien qu ’El Pais a lâché une véritable bombe dans la journée de mardi. Une semaine après l’annonce de Nasser Al-Khelaïfi concernant la fin de l’ère des strass et des paillettes au PSG lors d’une entrevue accordée au Parisien , le président du Paris Saint-Germain aurait, par le biais d’un intermédiaire, contacté le père de Neymar afin de lui faire part de la décision du comité de direction du PSG : le Brésilien est invité à aller voir ailleurs et pour l’inciter à se faire une raison selon El Pais , une indemnité de 200M€ pourrait lui être cédée pour qu’il accepte de faire une croix sur les revenus de ses dernières années de contrat. De plus, El Pais affirme que le PSG serait prêt à se mettre en quatre pour lui trouver un point de chute.

Neymar Pai nie une telle discussion avec le président du PSG

Cependant, la vérité serait tout autre. Il semble clair que le PSG aimerait se séparer de Neymar au vu de la couverture médiatique à ce sujet et de la déclaration de Nasser Al-Khelaïfi au Parisien . Pour autant, le père de Neymar a assuré à Santos, qui l’aurait contacté afin de faire un point sur la situation de son fils au PSG et concernant l’information communiquée par El Pais, que Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas tenu un tel discours. UOL Esporte a récolté cette précieuse information en ayant accès aux propos de Neymar en outre qui aurait lui même déclaré à ses proches que le PSG ne lui avait pas indiqué la sortie pour cet été.

MUITA CALMA! ✋O Santos acredita que, se Ney sair mesmo do PSG, seu destino será outro clube da Europa, mas que não pode deixar de sonhar.Vem ver os detalhes na matéria do @lucas_musetti e do @Marcelo_Hazan 👇https://t.co/decoMtzTNU — UOL Esporte (@UOLEsporte) June 29, 2022

Le président de Santos se prépare en cas d’opportunité pour Neymar

Club formateur de Neymar, Santos pourrait à l’avenir tenter sa chance de rapatrier le Brésilien. C’est du moins ce que les supporters du club attendent du président Andres Rueda qui a avoué avoir reçu pas moins de 100 messages dans la journée de mardi de la part des suiveurs de Santos pour qu’il agisse au vu de la situation dans laquelle se trouve Neymar au PSG. « Aujourd'hui, j'ai reçu plus de 100 messages parlant de Neymar. Ce conseil délibératif et le comité de gestion sont issus de la même liste. Vous avez voté pour le président. J'espère que vous nous faites plus confiance. Demander de faire quelque chose pour Neymar ? Il est immature de dire que nous ne le ferons pas. Des mesures sont prises. Mais, au conseil, il y a des choses dont je ne peux pas parler. C'est une stratégie ». Voici le message communiqué par le président de Santos mardi soir lors d’un conseil délibératif.

Santos sait cependant que l’avenir proche de Neymar s’écrira en Europe