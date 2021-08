Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un clash entre Leonardo et Pochettino ? La réponse !

Publié le 7 août 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations en début d’été sur son départ du PSG, Mauricio Pochettino a fini par prolonger son contrat. Et la relation semble stable avec Leonardo…

Annoncé avec insistance sur le départ en début d’été, Mauricio Pochettino aurait vu des relations avec Leonardo se dégrader au fil des mois au sein du PSG, ce qui l’aurait incité à vouloir claquer la porte. Mais finalement, Pochettino a officialisé sa prolongation de contrat au PSG jusqu’en 2023 le 23 juillet dernier, et il a indiqué en conférence de presse vendredi que Leonardo avait largement contribué à cette décision.

Leonardo a contribué à prolonger Pochettino