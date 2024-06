Mercato - PSG : Un champion du monde confirme les contacts !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a tourné la page Kylian Mbappé, ce dernier s’étant engagé envers le Real Madrid. Plusieurs postes devraient être renforcés cet été pour oublier le capitaine de l’équipe de France et notamment le milieu de terrain. Le feuilleton N’Golo Kanté pourrait ne pas reprendre au vu des propos du milieu de terrain d’Al-Ittihad.

Kylian Mbappé s’en est allé et laissera forcément un énorme vide à combler derrière lui au PSG. Le 1er avril dernier, le10sport.com vous dévoilait que le Paris Saint-Germain préparait déjà la vie sans le meilleur buteur de l’histoire du club parisien. Au menu et à l’approche du mercato qui ouvre ses portes ce lundi 10 juin, il fallait forcément un attaquant latéral afin de le remplacer poste pour poste, mais pas seulement.

Le PSG cherche un milieu de terrain, la piste N’Golo Kanté éventuellement réactivée ?

le10sport.com vous dévoilait également en exclusivité que le comité directeur du PSG cherchait à mettre la main sur un défenseur central droit ainsi qu’un milieu axial. Parti en Arabie saoudite à Al-Ittihad l’été dernier en provenance de Chelsea, N’Golo Kanté était en parallèle annoncé au PSG. Le champion du monde tricolore est une piste de longue date du Paris Saint-Germain. Deux ans après sa dernière convocation en équipe de France, Kanté a été rappelé par le sélectionneur Didier Deschamps pour l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet). De quoi le remettre au premier plan et d’enflammer son mercato estival…

Mercato - PSG : Luis Enrique va se faire snober pour ce transfert à 50M€ https://t.co/J6pvyQIAhw pic.twitter.com/PPuJsOkG2x — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

«Paris, à un moment donné, il y a eu des possibilités, des discussions»