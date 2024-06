Mbappé - Real Madrid : Le transfert qui a déchaîné la NBA

Thomas Bourseau

Après moult rebondissements au fil du temps entre les parties concernées, à savoir le PSG, le Real Madrid ainsi que le clan Kylian Mbappé, l’attaquant français a officiellement tronqué la tunique du Paris Saint-Germain pour celle du Real Madrid. De quoi faire réagir le monde du sport et de la NBA.

Kylian Mbappé a fait un choix fort pour franchir un cap dans sa carrière : quitter le PSG en tant qu’agent libre pour rejoindre le Real Madrid sacré champion d’Espagne et champion d’Europe en cette fin de saison. Lundi dernier, le Real Madrid officialisait la venue de Mbappé pour les cinq prochaines saisons. Une annonce qui n’a absolument pas surpris Luka Doncic.

Luka Doncic le savait déjà

Arrière des Dallas Mavericks depuis 2018, Luka Doncic évoluait au Real Madrid avant de rejoindre la NBA. En conférence de presse, un journaliste lui a posé la question suivante au sujet de l’actualité brûlante du Real Madrid avec le capitaine de l’équipe de France. « Kylian Mbappé est allé au Real Madrid, je me demande si vous avez une réaction à cela ? » . Le Slovène n’a pas usé de la langue de bois. « Je le savais déjà » . Le journaliste l’a relancé afin de savoir si des discussions avaient eu lieu entre Doncic et Mbappé à ce sujet. « Non, pas encore. Je veux dire, pas depuis qu'il a signé ».

«Hilal Madrid… Oups, je suis désolé. J’ai voulu dire Hala Madrid ! »

Giannis Antetokounmpo est un fan de football. Le basketteur grec et champion NBA 2021 avec les Milwaukee Bucks avait déjà fait un troll en 2023, moment où Al-Hilal avait dégainé une offre contractuelle de 700M€ au PSG. « Al-Hilal, vous pouvez me prendre. Je ressemble à Kylian Mbappé ». Dans la nuit de samedi à dimanche, le franchise player des Milwaukee Bucks a utilisé la célèbre photo de Cristiano Ronaldo et d’un jeune Mbappé en 2012 afin de coller sa tête plutôt que celle de Mbappé avec la légende suivante sur Instagram . « Après les négociations avec Al-Hilal. Madrid, je suis en route ! Hilal Madrid… Oups, je suis désolé. J’ai voulu dire Hala Madrid ! ».

