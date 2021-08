Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Keylor Navas pourrait prendre une décision radicale !

Publié le 18 août 2021 à 1h15 par La rédaction

Suite à l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG, Keylor Navas ne sait pas s’il gardera toujours les cages parisiennes cette saison. Et se pose donc des questions…

Le PSG a réalisé un mercato historique en réussissant à faire venir 5 joueurs de classe mondiale, dont Lionel Messi, pour la somme totale de 60M€. Parmi ces recrues, figure Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien élu meilleur joueur de l’Euro arrive dans la capitale avec un statut différent de celui qu’il pouvait avoir avant la compétition. Problème : Keylor Navas est toujours au PSG et a été l’auteur de prestations remarquées la saison dernière surtout en Ligue des Champions.

Navas toujours sur le départ ?