Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, OL... Cette énorme sortie sur l'arrivée de Donnarumma !

Publié le 9 août 2021 à 1h45 par D.M.

Gardien du FC Metz, Alexandre Oukidja s'es exprimé sur l'arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG et sur la concurrence avec Keylor Navas.

Malgré la dernière saison exceptionnelle de Keylor Navas et la présence de nombreux gardiens dans l’effectif de Mauricio Pochettino, le PSG a décidé de recruter Gianluigi Donnarumma. Une recrue très attendue à Paris après ses très bonnes prestations durant le dernier Euro de football. Mais l’entraîneur du PSG va vite devoir faire un choix et choisir son portier numéro un entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Gardien du FC Metz, Alexandre Oukidja s’est exprimé sur cette concurrence.

« J'aurais préféré voir Donnarumma à l’OL plutôt qu'à Paris au moins on les aurait vus tous les deux sur le terrain »