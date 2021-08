Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan du Real Madrid est établi pour Mbappé !

Publié le 17 août 2021 à 23h45 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé compterait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid après que le président Nasser Al-Khelaïfi n’ait semble-t-il pas respecter sa promesse, le club merengue aurait déjà préparé son arrivée.

Que ce soit en conférence de presse pour la présentation de Lionel Messi au cours de laquelle il disait que Kylian Mbappé n’avait plus d’excuses pour ne pas prolonger, ou lors d’un entretien accordé à L’Équipe où il expliquait qu’il ne comprendrait pas si Mbappé ne décidait pas de renouveler son contrat, Nasser Al-Khelaïfi a clairement fait savoir que tout reposait sur Mbappé concernant l’issue de ce dossier brûlant. Cependant, le10sport.com vous a récemment assuré que malgré la venue du sextuple Ballon d’or, la situation restait inchangée pour Mbappé. De plus, The Transfer Window Podcast a fait savoir ces dernières heures que le joueur aurait pris la décision de partir libre l’été prochain après que le PSG n’ait pas respecté le pacte passé en 2017 grâce auquel il aurait pu rejoindre le Real Madrid cet été contre un joli chèque.

Le Real Madrid à tenter sa chance cet été avant Haaland !