Mercato - PSG : Un cador débarque pour ce transfert à 60M€

Révélation de la saison dernière, Désiré Doué risque de quitter le Stade Rennais lors de cette période de mercato estival. Dans cette optique, le milieu offensif âgé de 19 ans pourrait débarquer au PSG, qui serait intéressé par son profil. Un dossier dans lequel le club de la capitale devrait composer avec la concurrence du Bayern Munich.

Après avoir déjà tenté sa chance l’hiver dernier, le PSG semblait toucher au but afin de s’attacher les services de Rayan Cherki. L’OL avait accepté l’offre du club de la capitale pour le milieu offensif âgé de 20 ans, estimée à 15M€. Sauf que d’après les informations de L’Équipe , les négociations ont pris du retard en raison d’un intéressement de Rayan Cherki sur son transfert, prévu dans son contrat avec Lyon. Ce qui a permis au Borussia Dortmund de devancer le PSG.

Une offre bientôt formulée pour Doué ?

En effet, c’est désormais le club allemand qui est le favori afin d’accueillir Rayan Cherki. Le PSG de son côté pourrait se rabattre sur un autre grand talent de Ligue 1 : Désiré Doué. Selon Sports Zone , le milieu offensif âgé de 19 ans donnerait sa priorité au club de la capitale en cas de départ du Stade Rennais, où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2026. D’après Foot Mercato , le PSG apprécierait son profil et pourrait même bientôt faire une offre à Rennes, qui aurait fixé le prix de sa pépite à 60M€.

Doué est sur la liste du Bayern Munich