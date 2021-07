Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un buteur XXL s’enflamme pour le mercato parisien !

Publié le 1 août 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG est en train de réaliser un mercato estival très ambitieux sur le papier, Wissam Ben Yedder se prononce sur la nouvelle puissance de frappe du club de la capitale.

Avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos ainsi que Gianluigi Donnarumma, le PSG a réussi à attirer de grandes stars depuis le début du mercato estival, et Leonardo aurait encore quelques dossiers XXL sur le feu avec notamment des intérêts annoncés pour Paul Pogba et Théo Hernandez. D’ailleurs, le serial buteur de l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder, se montre très impressionné par le mercato réalisé par le PSG dans les colonnes du magazine L’Equipe.

« On ne découvre pas les qualités de Ramos ou Hakimi… »