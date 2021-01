Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un aveu clair de Kylian Mbappé ?

Publié le 24 janvier 2021 à 20h45 par A.C.

En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, Kylian Mbappé ne traverse pas la meilleure période de sa carrière.

La situation est assez cocasse. Kylian Mbappé n’a jamais été autant critiqué au Paris Saint-Germain. Son jeu est pointé du doigt, ses décisions sont épiées et certains assurent qu’il est loin de son meilleur niveau. Pourtant, cela n’empêche pas Mbappé d’être l’actuel meilleur buteur de Ligue 1, avec 14 buts en 10 rencontres. Interrogé par Téléfoot La Chaîne , le numéro 7 du PSG a avoué ne pas être au mieux. « La vérité est que je n’étais pas bon. Plein de critiques étaient justifiées. C’est normal : quand vous habituez les gens à marquer, le jour où vous ne marquez plus, les gens s’interrogent » a expliqué Mbappé. « Je connais aussi mon pays mieux que personne, je connais la mentalité des gens ici et je savais que c’était un passage qui allait se produire. Il faut juste se réfugier dans le travail. On continue à aider nos coéquipiers à marquer et à gagner des matchs ! ».

Mbappé pas distrait par son avenir

Plusieurs observateurs ont assuré ces derniers mois que plusieurs facteurs sont responsables de cette baisse de forme de Kylian Mbappé. Le sujet qui revient le plus souvent est celui lié à sa situation contractuelle. Mbappé est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin prochain et, pour l’instant, une prolongation est en discussion avec Leonardo... même si c’est encore très loin de se conclure ! Ainsi, ces doutes sur son avenir auraient peut-être distrait le jeune Mbappé. Une version toutefois mise à mal par L’Équipe. D’après les informations du quotidien, la star du PSG aurait assuré à ses amis ne pas du tout être impacté par tout ce qui tourne autour de son avenir.