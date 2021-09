Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un attaquant de Pochettino lâche tout sur son départ !

Publié le 9 septembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Devenu indésirable ces derniers mois au PSG, Pablo Sarabia a finalement rejoint le Sporting Lisbonne en fin de mercato estival. Et l’attaquant espagnol s’explique sur ce départ.

Barré par une lourde concurrence dans le secteur offensif du PSG avec notamment Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, Angel Di Maria ou encore Julian Draxler, Pablo Sarabia n’entre pas dans les plans de Mauricio Pochettino. Une situation qui a donc incité l’attaquant espagnol à changer d’air au cours du mercato estival, et Sarabia a finalement été prêté sans option d’achat au Sporting Lisbonne. Présenté en conférence de presse, le joueur du PSG a expliqué que son départ s’imposer pour relancer sa carrière.

« Le mieux, c’est de jouer… »