Mercato - PSG : Tuchel verrait une porte se fermer pour son avenir !

Publié le 12 mars 2020 à 0h15 par Th.B.

.Le Bayern Munich aurait certes contacté Thomas Tuchel en marge de la saison prochaine pour la succession de Niko Kovac. Cependant, le géant bavarois devrait faire signer un contrat à l’intérimaire Hans-Dieter Flick. L’entraîneur du PSG est donc prévenu.

Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 3 janvier dernier, le Bayern Munich a approché Thomas Tuchel ces derniers mois pour prendre la succession de Niko Kovac qui a été remercié par la direction bavaroise en novembre dernier. Hans-Dieter Flick assure depuis l’intérim sur le banc du champion d’Allemagne, mais la volonté des dirigeants bavarois auraient été de nommer un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. La tendance semble avoir changé.

Flick conservé en fin de saison par le Bayern Munich ?